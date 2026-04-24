Война США и Израиля против Ирана
В Новосибирске пропал девятилетний мальчик

Волонтеры начали поиски пропавшего в Кировском районе Новосибирска мальчика
В Кировском районе Новосибирска 23 апреля пропал девятилетний мальчик, который ушел из школы и не вернулся домой. Об этом сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал [мальчик], 9 лет, Кировский район, г. Новосибирск. 23 апреля 2026 года не вернулся домой из школы», — сказано в сообщении.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск ребенка.

По информации отряда «ЛизаАлерт», пропавший мальчик ростом 125 см был одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки и сапоги, а также имел при себе черный рюкзак.

22 апреля в Красноярске нашли 11-летнего мальчика, о местонахождении которого было ничего не известно с вечера 21 апреля. Четвероклассник ушел из магазина на улице Карамзина 21 апреля около 17:00 мск и не вернулся домой. В полицию с заявлением о пропаже обратилась мать школьника.

В середине апреля в Самарской области нашли живой и здоровой трехлетнюю девочку. Малышка ушла гулять с двумя сестрами. Они не стали ее провожать до дома, и девочка пропала. Спустя сутки ее нашли у речки и увезли в больницу для обследования.

Ранее пропавшую 30 лет назад девочку-подростка нашли живой.

 
Нападение на больницу в Дагестане, замедление инфляции и штрафы для дачников. Что нового к утру 24 апреля
