Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам раскрыли секреты питания при проблемах с оттоком желчи

ОСН: оттоку желчи мешает обилие острых и жирных блюд в рационе
Желчь необходима организму для переваривания жиров, вывода токсинов и обмена веществ. Если человек сталкивается с тяжестью в правом боку, горечью во рту и проблемами с пищеварением, то это признак нарушения оттока желчи. В этом случае важно обратиться к врачу, а также пересмотреть свой рацион питания, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди причин нарушения оттока желчи специалисты выделяют такие, как стресс, низкая физическая активность, неправильная работа ЖКТ, а также заболевания печени и желчного пузыря. Лучше при появлении настораживающих симптомов оперативно обратиться к врачу для выяснения точных предпосылок такого состояния, подчеркивают эксперты.

В то же время рекомендуется обратить внимание на рацион питания, так как часто вызвать проблемы может обилие вредной пищи. В частности, важно при появлении неприятных симптомов исключить жареные, жирные и острые блюда, увеличив при этом количество потребляемых овощей и фруктов. Также специалисты советуют есть по четыре-пять раз в день маленькими порциями, обязательно регулярно употреблять кисломолочку и крупы, а также устраивать периодические разгрузочные дни на овощных соках и кефире.

Что касается народных методов налаживания оттока желчи, то важно не прибегать к ним без консультации врача, подчеркивают эксперты. При ухудшении признаков болезни также следует немедленно обратиться за медпомощью. Среди наиболее популярных и эффективных народных методов специалисты выделяют употребление настойки артишока, травяных сборов, свежего сока сельдерея и моркови и другие.

Напомним, ход общего желчного протока зависит от формы двенадцатиперстной кишки — это влияет на степень оттока желчи, который может быть как нормальным, так и затрудненным. Как рассказали «Газете.Ru» ученые НовГУ, при нарушенном оттоке желчи со временем ее агрессивные компоненты просачиваются в межклеточные пространства и в кровеносное русло. Это приводит к разрушению клеток печени и может даже перейти в печеночную недостаточность. При лечении пациентов с застоем желчи очень важно учитывать, как устроена двенадцатиперстная кишка, подчеркивают исследователи.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!