Россиян призвали проверять почки при проблемах с печенью

Ученые Новгородского государственного университета установили, что у трети пациентов с холестазом (синдром, характеризующийся нарушением образования, выделения или оттока желчи из печени в двенадцатиперстную кишку) высок риск поражения почек, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Проблема холестаза выходит далеко за пределы болезней печени. Застой желчи вызывает тяжелую интоксикацию и приводит к повышению давления в воротной вене (портальной гипертензии).

Одновременно развивается лимфатическая гипертензия — повышение давления в лимфатических сосудах. Оба этих явления, каждое по-своему, нарушают работу других органов, особенно почек. В итоге развивается почечная недостаточность, которая в 10–45% случаев приводит к летальному исходу.

Ученые решили объяснить механизм этого явления — узнать, как именно и насколько серьезно болезни печени с застоем желчи повреждают дренажную систему почек. Для этого они исследовали почки умерших людей: 30 образцов без патологии и еще 50 — от пациентов, причиной смерти которых стали хронический гепатит, цирроз печени и портальная гипертензия. Также ученые обследовали 116 пациентов с болезнями печени.

Ученые пришли к выводу, что почки страдают при заболеваниях печени именно из-за нарушения работы их дренажной — лимфатической — системы. При холестазе и портальной гипертензии в этой системе происходят сбои. Ученые определили основные причины нарушения оттока лимфы. Среди них: снижение сократительной функции клапанов лимфатических сосудов, сдавливание их просвета, изменение градиента давления и расстройство сократительной функции гладких мышц стенок сосудов. Повышенное венозное давление перегружает лимфатическую систему, поскольку жидкости фильтруется больше, а отток затруднен. Это приводит к лимфатическому застою и отеку почечной ткани.

Это понимание позволяет по-новому взглянуть на тактику лечения пациентов с холестазом и обратить внимание не только на восстановление функции печени, но и на поддержание лимфооттока из почек. Такой подход может значительно улучшить прогноз и снизить риск развития почечной недостаточности.

