В России определили размер допустимого роста дохода для получения пособия многодетным

Многодетные семьи смогут получить единое пособие, если рост их доходов не превысит 1 894 рубля. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«То есть это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться. Понятно, что этот размер средний, по регионам он колеблется в зависимости от тех коэффициентов районных, которые установлены, но в среднем, как я уже сказала, на 1 894 рубля», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что подобный подход будет распространяться на многодетные семьи, у которых размер дохода после его увеличения превышал прожиточный минимум на 100-200 рублей.

С 1 января в России начали действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. При такой выплате используется «правило нулевого дохода», которое предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка либо при отсутствии доходов по объективным причинам.

