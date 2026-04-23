Россиянам объяснили, как правильно чистить кондиционер

Эксперт Малоземов: глубокую чистку кондиционера важно делать раз в сезон
Перед использованием кондиционер важно тщательно очистить от пыли, плесени и грязи. В противном случае есть риск столкнуться с проблемами со здоровьем. Об этом радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на канале НТВ Сергей Малоземов.

Специалист предупредил, что грязный кондиционер может стать причиной возникновения болезни легионеров.

«Бактерии легионеллы размножаются в фильтрах кондиционера. Кроме них там может быть кроме них еще и плесень. А людям с ослабленным иммунитетом совершенно не нужно дышать плесенью», — объяснил он.

По словам эксперта, периодически производить чистку кондиционера можно самостоятельно, поскольку фильтры и другие части устройства легко извлечь без посторонне помощи. Однако более глубокую чистку рекомендуется доверить специалисту. При этом производить ее важно не реже, чем раз в сезон.

Малоземов подчеркнул, что середина весны является идеальным временем для этой задачи, так как в это время нет пика спроса.

Эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов до этого рассказал «Газете.Ru», что после зимнего простоя кондиционер не рекомендуется сразу включать на максимальное охлаждение. По словам эксперта, если после длительного перерыва сразу выставить температуру на уровне +16–18°C, возрастает нагрузка на компрессор.

Ранее в Госдуме напомнили о правилах установки кондиционера в многоквартирном доме.

 
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
