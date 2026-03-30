Жительницу Краснодара осудили на 12 лет по делу о госизмене

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Сообщается, что женщина перевела две тысячи рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый финансовый перевод был сделан в июне 2022 года, второй — в сентябре того же года.

«Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого жительница Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по делу о государственной измене за финансирование. По данным следствия, в июле 2023 года жительница села Плодородное Михайловского района 1957 года рождения, имеющая гражданство РФ, с помощью мобильного приложения украинского банка перевела деньги со своего счета на нужды украинских военных.

24 февраля жительница Санкт-Петербурга Анастасия Донова получила 18 лет тюрьмы за подготовку теракта и госизмену. По информации суда, в 2024 году Донова вместе с подругой связались с представителем украинской разведки и получили от него задание прибыть в Ростов-на-Дону для слежки за представителями командного состава Вооруженных сил РФ и должностного лица Луганской народной республики.

Ранее жительницу Крыма осудили за финансирование ВСУ.

 
Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провал британского шпиона в Москве. Главное за 30 марта
