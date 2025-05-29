Стало известно, сколько россиян поощряют подработки детей

Более половины (51%) опрошенных россиян поощряют детскую летнюю подработку. В 2024 году таковых было 43%, следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (результаты есть у «Газеты.Ru»).

38% опрошенных резко против подработки детей до совершеннолетия. 11% не выработали четкую позицию на этот счет и отметили, что все зависит от ситуации и вида работы.

В половине случаев дети сами инициируют разговор с родителями о работе в период летних каникул. Наиболее активными в этом плане оказываются школьники в возрасте от 13 до 15 лет.

44% родителей, лояльные к детской подработке, считают, что занятость в период каникул формирует в детях правильное бизнес-видение, которое поможет в будущем сделать карьеру. 36% уверены, что дети через самостоятельный заработок учатся основам финансовой грамотности и экономии, а 12% рассматривают работу детей как вклад в социализацию ребенка. 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

34% респондентов считают, что детям лучше работать с 13 лет. 30% предпочли, чтобы их дети начали работать не ранее 14 лет, а 27% назвали идеальным возрастом для начала детской карьеры 15–16 лет. Лишь 9% готовы давать подрабатывать детям младше 13 лет. При этом большинство родителей склонны считать, что можно подобрать работу под любой возраст, главное — учитывать учебную нагрузку, наличие свободного времени ребенка, а также его хобби.

Среди самых распространенных подработок, которые хотели бы родители своим детям, — офисная занятость в фирмах у родственников и знакомых, подработка в детских лагерях и помощь социальным проектам. Дети же, по словам родителей, чаще всего просят пойти работать в ПВЗ, помогать с хозяйством родственникам или зарабатывать на творческом контенте. Примечательно, что последние два пункта часто бывают связаны между собой — в этом году особый интерес у юных блогеров вызвала деревенская жизнь и фермерство. При этом более 50% родителей, выступающих за подработку детей младше 13 лет, связывают ее с творчеством — чаще всего они предлагают детям размещать рисунки на онлайн-платформах и специализированных группах, где любой желающий может либо купить рисунок из детской коллекции, либо заказать картину юному художнику. По словам 43% респондентов из этой группы, наиболее популярны заказы на рисунки домашних питомцев.

На вопрос о том, сколько в месяц должен получать ребенок за свою работу, 43% опрошенных назвали суммы до 20 тыс. рублей. 32% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 16% остановились на суммах от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 9% считают, что ребенку есть смысл работать только в том случае, если зарплата будет выше 50 тыс. рублей.

29% респондентов отметили, что дети тратят заработанные деньги на подарки родителям. 24% признались, что дети обычно копят на дорогую покупку — смартфон или ноутбук. Чаще всего, если заработанной суммы не хватает, взрослые вкладывают свои деньги. 17% отметили, что дети не тратят заработанные деньги, откладывая их, а 12% рассказали, что заработанные на летних каникулах деньги обычно тратятся на детские развлечения и сладости.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают фармацевты.