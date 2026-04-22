Психолог объяснила, как собака помогает хозяевам избежать депрессии

Наличие собаки в доме помогает хозяевам не столкнуться с депрессией. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, собака приносит своим хозяевам большое количество положительных эмоций, которые не позволяют им погружаться в депрессию.

При этом психолог напомнила, что питомец является не только помощником, но и серьезной ответственностью.

«Когда человек поглощен ответственностью и эмоциями, то ему крайне сложно уйти в депрессию. Какие бы коллизии не происходили с хозяином, собака оттягивает на себя его внимание», — объяснила она.

Эксперт добавила, что у владельцев собак крайне редко развивается клиническая депрессия.

Ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко до этого рассказала «Газете.Ru», что собаки, наклоняя голову, меняют положение ушей, чтобы определить источник звука и понять ситуацию. По словам специалиста, питомец также замечает, что хозяева умиляются такому жесту, и старается чаще вызывать у них положительные эмоции.

Ранее кинолог расшифровал язык тела собак в разных ситуациях.