Кинолог расшифровал язык тела собак в разных ситуациях

Кинолог Голубев: важно не наделять собак человеческими качествами
Собаки общаются с человеком не только голосом, но и языком тела. Как объяснил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, невербальный язык для животных вторичен, однако по поведению все же можно понять, что именно происходит с питомцем.

Эксперт призвал не наделять собак человеческими качествами. Например, когда пес отворачивается, это не стыд или чувство вины, а способ снизить напряжение: «я не смотрю на тебя — значит, не хочу ссориться». Если собака смотрит в сторону, показывая белки глаз, она также избегает прямого взгляда, но пытается контролировать ситуацию.

Внезапное облизывание носа (не связанное с едой), зевота на фоне стресса или замирание неподвижно — все это признаки беспокойства и попытка избежать конфликта. Вытянутая вперед лапа может означать просьбу прекратить давление, а припадание на передние лапы — приглашение поиграть. Внезапное обнюхивание земли после окрика — попытка любимца сделать вид, что он занят и не замечает конфликта.

«Важно замечать сигналы своевременно — собаки в большинстве случаев очень вежливые существа. Если она вдруг рычит на вас, возможно, вы упустили ее предупреждающие сигналы, и она уже дошла до предела — это единственный способ вас остановить», — отметил специалист.

До этого Голубев назвал главные признаки депрессии и стресса у собак. Такой диагноз, по его словам, поставить сложно, так как есть риск списать на психические расстройства признаки других проблем со здоровьем, поэтому важно сначала исключить все возможные физические заболевания.

