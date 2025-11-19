На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело мужчины нашли за рулем автомобиля Haval в Москве

В Москве за рулем Haval посреди дороги нашли тело мужчины
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве за рулем автомобиля обнаружено тело мужчины, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На проезжей части ул. 800-летия Москвы встала машина марки Haval. Внутри был мужчина, который ни на что не реагировал. Прибывшие на место спецслужбы вскрыли дверь и констатировали смерть водителя», — отмечается в сообщении.

О причинах смерти водителя не сообщается.

До этого в Подмосковье на видео попало массовое ДТП с большегрузом и легковыми автомобилями. Водитель одной из легковых машин не справился с управлением и врезался в заднее колесо стоящего на проезжей части тягача с полуприцепом. Другой легковой автомобиль врезался в отбойник трассы. Его водитель также пытался затормозить перед препятствием.

Ранее мать упустила на проезжую часть коляску с ребенком.

