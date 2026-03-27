Пассажирский самолет и вертолет ВВС едва не столкнулись в США

В Калифорнии во время приземления пассажирского самолета Boeing 737 компании United Airlines траекторию его полета пересек военный вертолет Black Hawk. Это привело к срабатыванию на борту самолета автоматической системы предупреждения о столкновении, сообщил сервис Flightradar.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 24 марта. В момент пересечения траектории расстояние между двумя транспортными средствами составляло около 460 метров. После срабатывания предупреждения бортовой системы о возможном столкновении лайнер приостановил снижение на полминуты, а уже через три минуты после оповещения самолет успешно приземлился в аэропорту.

Теперь данным расследованием данного инцидента занимается федеральное управление гражданской авиации.

23 марта в аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе.

Речь идет о пассажирском судне Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express. Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия. Отмечается, что в результате столкновения пострадали десятки человек.

