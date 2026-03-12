Размер шрифта
В Саратове сотрудница маркетплейса воровала товары и сдавала их в комиссионку

В Саратове сотрудница пункта выдачи украла товаров на 200 тысяч рублей

В Саратове полиция задержала 33-летнюю жительницу поселка Солнечный, подозреваемую в хищении товаров из пункта выдачи заказов на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным следствия, обвиняемая работала в пункте выдачи, через личный кабинет женщина оформляла покупки и забирала их, не оплачивая. Среди похищенного — золотые браслеты, мужская золотая цепочка, планшет и зимняя куртка. Товары она сдавала в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратила на себя.

Представитель пункта выдачи обнаружил недостачу и обратился в полицию. В отношении саратовчанки возбуждено уголовное дело о краже.

До этого двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов в Липецке. Подростков задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее двое приятелей украли из пункта выдачи заказы на 14,5 млн рублей.

 
