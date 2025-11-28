На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, что упаковки продуктов станут еще меньше

Экономист Копейкин: упаковки продуктов станут еще меньше в 2026 году
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Российские производители продолжат сокращать размеры упаковок продуктов в 2026 году, как и в 2025 году. То есть шринкфляция продолжится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин.

«При сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей. Хотя, справедливости ради, поддерживает этот тренд и снижение среднего размера домохозяйств в России, что делает менее эффективным приобретение товаров в больших объемах. Влияют на потребительское поведение и установки на ответственное потребление, хотя вклад этого фактора, конечно, менее заметен», — отметил Копейкин.

По оценкам аналитиков Ntech, средний вес упаковки в России в 2025 году сократился уже на 3%. Пакеты, бутылки, коробки и банки становятся заметно компактнее. Для сравнения: в 2024 году масштаб шринкфляции оценивался лишь в 1%. По словам экспертов, речь идет не о разовых примерах, а о сформировавшейся тенденции, которая затрагивает широкий круг товаров ежедневного спроса.

Ранее сообщалось, что россияне теряют более 1 трлн рублей в год из-за уловок магазинов.

