Стало известно, сколько денег россияне ежегодно тратят в супермаркетах на пакеты

Россияне могут ежегодно тратить на пакеты в магазинах до 15 тыс. рублей. Об этом Life рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Пакеты, на первый взгляд, — это не тема для анализа потребительского поведения. Однако это как минимум 7,5 тыс. в год из расчета один-два пакета по 10-12 рублей в крупном супермаркете. Это если за покупками ходит только один член семьи. Если каждый идет домой и по дороге покупает что-то, то расходы, соответственно, растут», — отметил эксперт.

По его словам, эти расходы можно сопоставить с годовым налоговым вычетом на обучение ребенка при стоимости обучения 90 тыс. или тем же вычетом, полученным за лечение зубов. Тимофеев добавил, что привычка покупать пакеты ведет к образованию огромного количества пластиковых отходов. Так, в год их объем может достигать 133 тыс. тонн или 0,2% всех бытовых отходов России.

Опрос сервиса «Пакет» от Х5 до этого показал, что треть жителей России тратит на еду от 2 тыс. до 3 тыс. рублей в неделю. Исследование показало, что 81% россиян покупают продукты по настроению, тратя при этом почти в два раза больше денег, чем те, кто планирует рацион заранее. Приверженцы стандартного типа питания тратят в около 4,2 тысячи рублей в неделю — в их корзинах часто оказываются чипсы, наггетсы, замороженная пицца и другие полуфабрикаты.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.