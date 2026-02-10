Мошенники начали запугивать россиян от лица газовых служб

Мошенники начали внедрять новую схему обмана россиян, рассылая им сообщения и фейковые акты о недопуске к газовому оборудованию от лица псевдогазовых служб. Запугивая граждан, они требуют оплатить услуги по обслуживанию оборудования, а также обеспечить доступ лже-сотрудника организации в квартиру, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, внешне рассылаемые уведомления похожи на официальные, так как них аферисты добавляют логотипы, названия и формулировки настоящих организаций.

«В СМС или бумажных уведомлениях гражданам сообщают о недопуске к оборудованию, отсутствии обслуживания или необходимости срочной проверки. Далее следует предложение связаться с «исполнителем», оплатить услугу или впустить «специалиста» в квартиру», — пояснил Немкин.

Он подчеркнул, что проводить проверки и обслуживание газового оборудования имеют право исключительно представители аккредитованных газораспределительных организаций, у которых должны быть соответствующие удостоверения и документы о допуске. Если компания не имеет договора, разрешения на проведение работ, то это говорит о незаконности и опасности ее действий.

Депутат призвал не реагировать на подобные сообщения и бумажные акты, а перепроверять самостоятельно всю информацию на сайте газовой службы или по телефонам, которые есть на квитанциях. Важно учитывать, что настоящие сотрудники заранее предупреждают о визитах, имеют при себе удостоверения. Посторонних людей без документов пускать в квартиру нельзя, а при подозрении на мошенничество нужно обратиться и в газораспределительную компанию, и в полицию, заключил парламентарий.

До этого аферисты стали рассылать фальшивые квитанции за коммунальные услуги, подделывая штрих-коды и копируя оформление официальных извещений. Россиян призвали сравнивать реквизиты с предыдущими платежами, а в случае появления сомнений звонить в управляющую компанию по телефонному номеру, указанному на ее официальном сайте.

Ранее мошенники снова начали обзванивать россиян от имени поликлиник.