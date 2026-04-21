Карьерный эксперт раскрыл, как HR относятся к соискателям, часто меняющим работу

HR-эксперт Валинуров: смена работы является нормой для молодых специалистов
Частая смена работы — нормальное явление для начинающих специалистов, но в резюме руководителя такой факт может насторожить рекрутера. Об этом в интервью РИАМО рассказал карьерный эксперт Ильгиз Валинуров.

По его словам, для соискателей в возрасте 22–27 лет менять место работы раз в год — обычная практика. Однако на руководящих позициях ситуация иная, поскольку, начальник вряд ли сможет принести реальную пользу работодателю за полгода-год.

«А если вы одно из первых лиц компании — коммерческий директор, финансовый директор, — то нормальным считается три-четыре года на одном месте работы. Если человек на такой должности раз в год меняет место работы, то тут подумают, что он не находится в поиске себя, а просто неэффективен», — отметил специалист.

HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова до этого говорила, что основным фактором оценки кандидата является не длительность работы, а причины карьерных переходов, выполненные обязательства и достигнутые результаты. Негативное впечатление может сформироваться, если кандидат регулярно менял место работы, не заканчивая при этом свои проекты.

Ранее ученые объяснили, почему россияне стали чаще менять работу.

 
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
