HR-эксперт рассказала о последствиях частой смены работы

Частая смена места работы вызовет вопросы на собеседовании только в случае, если она связана с незаконченными задачами или постоянным недовольством. Сейчас главным фактором оценки являются логика переходов и результаты, которых удалось достичь. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

По словам специалиста, в последние годы природа занятости столкнулась с существенными изменениями.

«Если раньше человек получал профессию и мог работать по ней до пенсии, то сегодня многие специальности быстро устаревают, а требования рынка постоянно меняются. Сейчас человек должен отвечать за собственную профессиональную актуальность. Рынок труда стал более гибким: растет число фрилансеров, проектной занятости, консалтинга», — объяснила она.

HR-эксперт подчеркнула, что на фоне пандемии распространились удаленный и гибридный форматы занятости. На фоне этого многие работники начали трудиться сразу над несколькими проектами, а работодатели стали обращать внимание на компетенции специалистов и их умение решать конкретные задачи вместо сроков работы.

Сейчас частая смена места работы может быть воспринята положительно, если сотрудник может представить завершенные проекты и измеримые результаты. Такая тенденция особенно свойственная специалистам начального уровня, которые находятся в активном поиске подходящего для себя направления и набираются опыта.

По словам специалиста, на более высоких позициях частая смена работы может вызывать сомнения и быть расценены как признак нестабильности. Однако основным фактором оценки все еще является не длительность работы, а причины карьерных переходов, выполненные обязательства и достигнутые результаты. Негативное впечатление может сформироваться, если кандидат регулярно менял место работы, не заканчивая при этом свои проекты.

