HR-эксперт рассказала о последствиях частой смены работы

HR-эксперт Романова: частая смена места работы может вызывать вопросы
Частая смена места работы вызовет вопросы на собеседовании только в случае, если она связана с незаконченными задачами или постоянным недовольством. Сейчас главным фактором оценки являются логика переходов и результаты, которых удалось достичь. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

По словам специалиста, в последние годы природа занятости столкнулась с существенными изменениями.

«Если раньше человек получал профессию и мог работать по ней до пенсии, то сегодня многие специальности быстро устаревают, а требования рынка постоянно меняются. Сейчас человек должен отвечать за собственную профессиональную актуальность. Рынок труда стал более гибким: растет число фрилансеров, проектной занятости, консалтинга», — объяснила она.

HR-эксперт подчеркнула, что на фоне пандемии распространились удаленный и гибридный форматы занятости. На фоне этого многие работники начали трудиться сразу над несколькими проектами, а работодатели стали обращать внимание на компетенции специалистов и их умение решать конкретные задачи вместо сроков работы.

Сейчас частая смена места работы может быть воспринята положительно, если сотрудник может представить завершенные проекты и измеримые результаты. Такая тенденция особенно свойственная специалистам начального уровня, которые находятся в активном поиске подходящего для себя направления и набираются опыта.

По словам специалиста, на более высоких позициях частая смена работы может вызывать сомнения и быть расценены как признак нестабильности. Однако основным фактором оценки все еще является не длительность работы, а причины карьерных переходов, выполненные обязательства и достигнутые результаты. Негативное впечатление может сформироваться, если кандидат регулярно менял место работы, не заканчивая при этом свои проекты.

Карьерный консультант Зулия Лоикова до этого объяснила, что персонализация и качественная фотография в резюме могут выделить кандидата из общего потока соискателей. При этом, по словам эксперта, отклик важно отправлять с утра, когда HR только приходит на работу, или сразу после 14:00, когда у многих сотрудников заканчивается обед.

Ранее HR-эксперт рассказала, в каких случаях не стоит соглашаться на тестовое задание.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!