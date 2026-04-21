Россияне смогут в течение 15 минут отказаться от займа с помощью «Госуслуг»

Уведомления о заявке на кредит через «Госуслуги» реально сократят число мошеннических займов, потому что позволят быстро среагировать — буквально в течение 15 минут. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. По ее словам, это особенно важно потому, что среднее время выдачи онлайн-займов составляет примерно те же 15 минут.

С 31 декабря 2026 года россияне смогут получать уведомления о подписании кредитного договора через портал «Госуслуги».

«Скорость уведомления и возможность немедленно отказаться от сделки в такой системе имеют решающее значение. Мошенникам важно, чтобы человек как можно дольше не узнал о кредите — иногда речь идет о неделях и даже месяцах. Если же пользователь сможет быстро отказаться от сделки, это позволит предотвратить хищение средств», — отметила Андрущук.

По ее словам, уже принятые меры по борьбе с кредитным мошенничеством показали результат. Речь идет о периоде охлаждения, проверке получателя по базе данных ЦБ и запрете требовать возврат средств при нарушении правил, пояснила экономист. По итогам 2025 года объем похищенных кредитных средств сократился почти вдвое — с 12 млрд до 7 млрд рублей, уточнила эксперт.

При этом она считает, что новая система не сможет полностью защитить всех потенциальных жертв: часть граждан может не сразу заметить уведомление от «Госуслуг», а некоторые по-прежнему будут подтверждать операции под влиянием социальной инженерии, в том числе с использованием ИИ.

В то же время у такого механизма есть и слабые места, считает экономист. Она предупредила, что мошенники могут попытаться получить доступ к аккаунту человека на «Госуслугах», чтобы перехватить уведомление или подтвердить кредит от его имени, если система будет требовать дополнительную верификацию. Кроме того, злоумышленники могут использовать новые сценарии обмана — например, убеждать человека, что для отмены подозрительной заявки нужно срочно назвать код из СМС, либо сообщать о якобы сломанном самозапрете на кредиты и предлагать перейти по ссылке для его «исправления», добавила Андрущук.

Главный риск заключается в том, что фокус атак может сместиться на сам канал уведомления, а социальная инженерия будет использоваться для снижения бдительности граждан, считает экономист.

Эксперт считает, что усилить защиту могла бы дальнейшая работа по повышению финансовой грамотности населения. По мнению Андрущук, людей нужно активнее информировать о том, как работают новые правила и какие уловки используют мошенники. В таком случае уведомления через «Госуслуги» в связке с периодом охлаждения и проверкой получателей смогут создать многослойную защиту от кредитного мошенничества, заключила эксперт.

