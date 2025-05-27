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Суд заочно приговорил иноагента Буракову к колонии общего режима

Суд приговорил основательницу «Ковчега» Буракову к 7,5 года колонии за фейки
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Shutterstock

Суд заочно приговорил Анастасию Буракову (признана в РФ иностранным агентом), основательницу проекта «Ковчег» (внесен в реестр иностранных агентов в РФ), к семи с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Cуд признал Буракову виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, совершенном из-за политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Как указали в прокуратуре, в 2023 году, находясь за границей, она выложила в своем канале в мессенджере видео с дезинформацией о специальной военной операции.

Суд приговорил Буракову к семи годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Дело рассматривалось заочно, поскольку основательница «Ковчега» находится в международном розыске. В прокуратуре добавили, что ей избрана мера пресечения в виде ареста. Суд также запретил Бураковой заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на три года.

Буракова была внесена министерством юстиции РФ в список иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно сообщению министерства, она принимала участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов. Также, юрист публично высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и «распространяла ложную информацию о решениях российского правительства».

Ранее Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского.

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