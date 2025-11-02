На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвича арестовали за призывы «сжечь русню в печах» в украинском чате

Осторожно, новости: мужчину арестовали за призывы сжечь русню в печах
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Москвич получил 14 суток ареста за призывы «сжечь русню в печах» в украинском чате в мессенджере Telegram.

По данным канала, 29 октября домой к московскому менеджеру пришли правоохранители. Они узнали, мужчина со своего аккаунта в Telegram активно комментировал украинские новости.

«Так, полиция обратила внимание на комментарий от 2024 года, где молодой человек призвал «отправить в лагеря и сжечь в печах» русских, называя это «окончательным решением вопроса русни». На Артема завели административное дело о разжигании межнациональной вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ)», — сказано в посте.

Известно, что в суде мужчина признал вину, объяснив, что написал этот комментарий «с иронией».

В начале октября 2025 года в Севастополе сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя, который в группе проукраинского Telegram-канала публиковал сообщения с призывами к насилию против российских военнослужащих. Специалисты провели экспертизу его публикаций и подтвердили, что они содержали прямые призывы к экстремистской деятельности. В связи с этим мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами