Москвича арестовали за призывы «сжечь русню в печах» в украинском чате

Москвич получил 14 суток ареста за призывы «сжечь русню в печах» в украинском чате в мессенджере Telegram.

По данным канала, 29 октября домой к московскому менеджеру пришли правоохранители. Они узнали, мужчина со своего аккаунта в Telegram активно комментировал украинские новости.

«Так, полиция обратила внимание на комментарий от 2024 года, где молодой человек призвал «отправить в лагеря и сжечь в печах» русских, называя это «окончательным решением вопроса русни». На Артема завели административное дело о разжигании межнациональной вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ)», — сказано в посте.

Известно, что в суде мужчина признал вину, объяснив, что написал этот комментарий «с иронией».

В начале октября 2025 года в Севастополе сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя, который в группе проукраинского Telegram-канала публиковал сообщения с призывами к насилию против российских военнослужащих. Специалисты провели экспертизу его публикаций и подтвердили, что они содержали прямые призывы к экстремистской деятельности. В связи с этим мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ.