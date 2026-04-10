Эксперт рассказал о спросе туристов на поездки за рубеж на майские праздники

Эксперт Мурадян: спрос россиян на поездки за рубеж на майские праздники снизился
Спрос российских туристов на путешествия за рубеж на майские праздники снизился. Об этом mk.ru рассказал турэксперт Артур Мурадян.

«Пока консолидированной оценки по рынку нет. В целом можно говорить о торможении продаж в марте на 30% относительно февраля. Прежде всего, на турпоток повлиял конфликт на Ближнем Востоке и ограничения на продажи туров во все страны Персидского залива», — объяснил специалист.

По его словам, поездки в ОАЭ традиционно были лидерами российского рынка в мае. Невозможность отправиться на отдых по этому направлению спровоцирует общее снижение выездного турпотока, поскольку многие граждане не могут быстро спланировать новые маршруты путешествий.

Эксперт добавил, что страны Ближнего Востока также являлись популярными транспортными хабами для поездок по региону Индийского океана. На фоне этого ограничения полетов в аэропорты ОАЭ, Катара и Бахрейна негативно отразились на турпотоках в третьи страны.

Помимо этого, на продажи также оказало влияние то, что в 2026 году майские праздники будут короче. Многие российские путешественники не рассматривают три выходных дня для организации отпуска, продолжительность которого составила бы неделю или даже больше.

