Война США и Израиля против Ирана
В Краснодарском крае потушили пожар на морском терминале

Сергей Аверин/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание в морском порту Туапсе, которое произошло в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в тушении было задействовано свыше 150 человек и 49 единиц техники.

Также специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, установив 750 метров боновых заграждений и пять нефтеловушек. В итоге удалось не допустить выхода в море продуктов переработки нефти, подчеркнули в оперштабе.

18 апреля сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории нефтебазы в Тихорецке. К тушению огня привлекли 224 специалиста и 56 единиц техники.

Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь на 16 апреля. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!