«Не ем, но толстею»: нутрициолог раскрыла главную ошибку в питании

Нутрициолог Савельева: план питания поможет сохранить стройную фигуру
Спонтанное питание, например, отказ от завтрака, случайные перекусы днем и полноценный ужин, — серьезно вредит фигуре. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог, эксперт по фитнесу Дарья Савельева.

«Вы ничего не едите, но объем талии увеличивается. Здесь нет ничего необъяснимого. Человек не успевает завтракать, утром ему не хочется, а потом вечером наступает неравный бой с супермаркетом. Голодный, уставший, после стрессового дня человек оказывается в храме гиперстимулов. И его мозг, ищущий быстрого дофамина, выбирает не брокколи», — сказала эксперт.

Единственный способ управлять своим телом — полноценное питание и режим: правильный завтрак, обед и ужин, подчеркнула она.

До этого Савельева объяснила, из-за чего появляется постоянное чувство голода.

По ее словам, аппетит во многом связан с тем, как быстро пища покидает желудок. Тормозит этот процесс белок — поэтому в рационе его должно быть достаточно, особенно на завтрак.

