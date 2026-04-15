Диетолог рассказала, какие блюда должны быть в весеннем рационе

В весенний рацион питания важно включать больше зелени, легкие супы, а также супы-пюре с нежирным белком. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, такая пища будет легче восприниматься со стороны желудочно-кишечного тракта, а также позволят увеличить потребление клетчатки, поддерживать водный и электролитный баланс, получить чувство сытости. Так, например, можно сделать щавелевый суп. Из него можно получить фолаты и витамин С, если закладывать щавель в самый последний момент. Это блюдо хорошо стимулирует аппетит и пищеварение, отметила эксперт.

Кроме того, можно сделать суп с молодой крапивой.

«Молодая крапива — это недооцененный продукт с очень хорошим нутритивным составом. Она также содержит витамин С, поэтому также закладываем в суп ее в последние моменты. Листочки молодой крапивы содержат каратиноиды и негемовое железо, мягко стимулируют кроветворение. После термической обработки крапива теряет жгучесть, становится безопасной», — объяснила Разаренова.

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Андрианова до этого рассказала «Газете.Ru», что, согласно современным исследованиям, человеку необязательно есть супы на регулярной основе — все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. Однако в некоторых случаях это делать целесообразно. Так, например, супы с овощами могут стать полезным способом повышения количества потребляемой клетчатки.

