Россиянам рассказали, из-за чего появляется постоянное чувство голода

Чувство голода во многом связано с тем, как быстро пища покидает желудок. Тормозит этот процесс белок — поэтому в рационе его должно быть достаточно, особенно на завтрак. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила нутрициолог и фитнес-тренер Дарья Савельева.

«Показатель — это не то, что вы сидите и сдерживаетесь перед шоколадкой, а то, что у вас даже нет мыслей про эту шоколадку. Вы сыты, вам хорошо, нормально. Правильное питание не требует героических усилий. Оно требует правильной конструкции», — подчеркнула специалист.

Она обратила внимание, что многие люди, спотыкаясь о стоимость качественных продуктов — например, авокадо, орехов, рыбы — выбирают к завтраку колбасу. Однако, по ее словам, через короткий промежуток времени после дешевого бутерброда снова может почувствоваться голод.

Врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина до этого назвала причины тяги к мучному и сладкому.

Сильное желание съесть конфету или печенье даже после основного приема пищи может указывать на внутренний дисбаланс в организме, объяснила эксперт.

