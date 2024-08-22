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В Новосибирске задержан экс-начальник службы безопасности транспортной полиции

В Новосибирске задержали экс-начальника службы безопасности транспортной полиции

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Новосибирске задержали бывшего начальника отдела безопасности Управления на транспорте МВД России по СФО Максима Краснова. Об этом сообщили корреспонденту Ngs.ru два источника, знакомые с ситуацией.

Один из источников издания отметил, что Краснов уволился незадолго до этого. Он добавил, что задержание связано с показаниями бывшего начальника ОЭБиПК по Новосибирску Андрея Хомина. Однако в чем именно обвиняют Краснова, пока не уточняли.

По данным издания, расследованием уголовного дела занялось пятое Следственное управление СК России, которое подчиняется руководству из столицы.

Бывший главный борец с коррупцией в Новосибирске Андрей Хомин проходит обвиняемым по делу о получении взяток в особо крупных размерах вместе с бывшими начальниками районных отделов по расследованию экономических преступлений нескольких районов. Все они связаны с делом о борьбе с подпольными казино в Новосибирске.

Хомина задержали в сентябре 2023 года и поместили в СИЗО. Однако в июне 2024 года появилась информация, что он вышел на свободу, заключив сделку со следствием. По данным источников, Хомин сдал бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть причастны к преступлению.

Ранее на директора школы искусств под Новосибирском завели четыре уголовных дела.

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