На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске у бывшего полицейского изъяли 15 объектов недвижимости

В Новосибирске суд изъял у экс-полицейского 14 машин и 15 объектов недвижимости
close
Shutterstock

В Новосибирске имущество экс-начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску Андрея Хомина, включая 14 автомобилей и 15 объектов недвижимости, по решению суда обратили в доход государства. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Экс-полицейский за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, купил 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 млн рублей. Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение, уточнили в прокуратуре.

Имущество бывшего сотрудника полиции обратили в доход государства в связи с предъявленным ему обвинением в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности на территории Новосибирска, добавили в ведомстве.

18 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки. По информации Следственного комитета РФ, он потребовал взятку от свидетеля по уголовному делу в обмен на то, что его не привлекут к ответственности. За незаконную услугу он требовал более миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили об обысках в одном из отделов полиции Санкт-Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами