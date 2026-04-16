В ХМАО семью заподозрили в поедании домашней собаки

В Ханты-Мансийске зооволонтеры подозревают семью в том, что ее члены съели домашнюю собаку. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам добровольцев, черного лабрадора обнаружили недалеко от жилых домов на улице Калинина. Животное подвесили на дерево, от него осталась только голова, кости и кожа.

Выяснилось, что накануне местная жительница видела двух подозрительных мужчин, которые отправились с собакой в лес. Она подумала, что животное просто вывели на прогулку.

Когда собаку нашли, она предположила, что лабрадора украли и связалась с владельцами. Женщина полагает, что семья может быть причастна к ситуации.

Волонтеры предполагают, что в лес с питомцем ходили отец и его внук, позже они вернулись без животного, но с пакетом. Они обратились в полицию. По словам местной жительницы, члены семьи уже признались в содеянном.

До этого в Коми маленькую собаку нашли в мусорном баке. Выяснилось, что ее жестоко избили и выкинули. Несмотря на травмы, она выжила.

