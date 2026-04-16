Москвичам пообещали возвращение зимы

Синоптик Тишковец: осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник

В начале следующей неделе в Москве ожидаются осадки, сформируется снежный покров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров», — сказал он.

По словам синоптика, дневные температуры составят 0...+3°C. Кроме того, ожидается штормовой ветер в порывах до 16 метров в секунду.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве на следующей неделе не ожидается неблагоприятных или опасных погодных явлений. Она пояснила, что речь идет о сильных снегопадах, гололеде и грозах. По ее словам, осадки и ветер способствуют очищению атмосферы города от накопившихся за зиму пыли и выхлопов, что после длительного периода сухой погоды и схода снега весьма полезно для жителей.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.