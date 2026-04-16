В ОП объяснили смысл введения единой соцкарты для российских пенсионеров

Введение единой социальной карты для пенсионеров предоставит россиянам доступ к базовым льготам вне зависимости от региона проживания. Это важная мера, так как разделение пенсионеров по географическому признаку – это неправильный подход, заявил 360.ru автор инициативы, замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Он напомнил, что сегодня многие граждане РФ работают и живут в разных регионах, поэтому привязка льгот к месту прописки мешает им пользоваться мерами поддержки от государства. Так, например, в Москве, Подмосковье, Петербурге и прочих регионах уже есть подобные карты, но набор льгот и услуг отличается в зависимости от территории. Именно эту несправедливость позволит устранить единый стандарт льгот для пенсионеров, доступный по всей стране.

«Инициатива направлена на то, чтобы сделать систему социальной поддержки более понятной и справедливой,» — пояснил Гриб. — «Начинать надо с транспорта — это мобильность».

Он отметил, что важно также расширять список мер поддержки – в частности, предусмотреть возможность посещения культурных учреждений, льготы на связь и транспорт.

Напомним, до этого Гриб пояснял, что речь идет о соцкарте, аналогичной картам для многодетных семей. По его мнению, это будет эффективным шагом и важной поддержкой для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Он добавил, что такая инициатива значительно упростит логистику для пенсионеров в таких регионах, как Москва и Московская область, а также в приграничных районах, где есть много дач.

Верховный суд ранее запретил оставлять пенсионеров без средств к существованию.

 
