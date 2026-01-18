Размер шрифта
Россиянин жестоко избил подростка, который случайно сбил на горке его жену

«112»: в Екатеринбурге мужчина избил подростка за случайный наезд на его жену 
В Екатеринбурге подросток случайно сбил женщину на горке и пострадал от рук ее агрессивного мужа. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112».

Накануне двое друзей отправились на гору Уктус, чтобы покататься на снегокатах. По словам матери пострадавшего, ее 13-летний сын ехал с горки и в последний момент заметил стоявшую внизу женщину.

Пытаясь избежать столкновения, он отбросил снегокат в сторону, но все же врезался в незнакомку и сбил ее с ног.

Мальчик еще не успел подняться на ноги и принести извинения, как супруг женщины принялся его избивать. Лежа на снегу, подросток закрывал лицо руками, однако все равно получил множественные ушибы, перелом носа, черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также сотрясение головного мозга.

Жертву избиения отправили в больницу, а нападавшего объявили в розыск.

Ранее в Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком.
 
