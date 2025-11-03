Электросамокат взорвался в квартире у россиянина

112: в Нижегородской области электросамокат взорвался у владельца в квартире

У жителя Нижегородской области взорвался в квартире бракованный электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Аккумулятор самоката неожиданно вспыхнул прямо в квартире в Дзержинске. Жильцов успели эвакуировать, а огонь быстро ликвидировать. К счастью, в пожаре никто не пострадал», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной взрыва стал брак при изготовлении, который часто приводит к взрывам аккумуляторов.

До этого Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146).

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.