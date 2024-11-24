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Россиянам назвали посуду, которая меняет вкус пищи

Доцент Дорохов: дешевая посуда из нержавеющей стали придает еде привкус металла

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Посуда, в которой готовится и нагревается пища, может влиять на вкус и качество приготовленных блюд. Это зависит от материала используемых кастрюль и сковородок, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Нержавеющая сталь — один из наиболее популярных материалов для посуды благодаря своей долговечности и устойчивости к коррозии. Однако недорогие виды нержавеющей стали могут содержать никель и хром. При нагревании соки продуктов вступают в реакцию с этими металлами, что придает блюдам неприятный металлический привкус и даже может изменять их цвет», — объяснил он.

Широко распространена и посуда из алюминия благодаря легкости и хорошей теплопроводности этого металла. Однако при нагревании кислых продуктов — томатов, лимона, уксуса и других — в пищу могут выделяться микрочастицы металла, которые затем попадут в организм. Если человек постоянно в течение длительного времени готовит еду с кислыми продуктами в алюминиевой посуде и регулярно потребляет ее, это может привести к накоплению металла в организме и нарушениям работы центральной нервной системы. Также не рекомендуется хранить еду в алюминиевой посуде после приготовления. Чтобы избежать возможных рисков для здоровья, лучше использовать посуду из анодированного алюминия.

«Чугунная посуда ценится за долговечность и способность равномерно распределять тепло. Тем не менее, чугун тоже способен влиять на вкус блюд: он может вступать в реакцию с кислыми продуктами и выделять железо в пищу, что будет придавать еде металлический привкус и даже может изменять ее цвет. Кроме того, чугун — пористый материал и хорошо впитывает запахи. Если при приготовлении используется большое количество специй, чеснока или лука, блюда могут отчасти впитать себя эти ароматы при следующей готовке», — отметил эксперт.

Считается, что приготовление пищи в медной посуде придает блюдам особенно насыщенный вкус и аромат, так как медь способствует быстрому и равномерному нагреву продуктов.

«Однако такая посуда может и негативно влиять на вкус пищи, особенно если не соблюдать правила эксплуатации и ухода. Если не вытирать насухо, например, сковородку из меди, из-за влаги на ней может образовываться патина — налет, который при нагревании разрушается и вступает во взаимодействие с продуктами. Это придает горечь продуктам при готовке. Кроме того, медь также способна взаимодействовать с кислыми продуктами, в результате чего блюда могут приобретать привкус металла», — резюмировал Дорохов.

Ранее был назван неожиданный фактор, сокращающий срок годности продуктов.

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