В Госдуме объяснили принцип погашения коммуналки одиноким пенсионерам

Депутат Нилов: не всем одиноким пенсионерам нужна помощь в оплате коммуналки
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Полная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг одиноким пенсионерам – это полезная мера поддержки, однако на ее реализацию придется изыскивать дополнительные средства. Поэтому важно определить, кто из пожилых граждан действительно нуждается в такой помощи, а кому она не нужна, объяснил в беседе с «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментируя соответствующую инициативу своих коллег, депутат подчеркнул, что при ее реализации нужно будет учесть финансовое положение россиян. Из числа получателей помощи важно исключить тех пенсионеров, кто явно в ней не нуждается – например, граждан, накопивших приличный капитал, имеющих высокую пенсию и получающих дивиденды.

«Конечно, это может быть не такое большое число, но все равно они есть, и лучше эти средства сэкономить и направить на другие цели», — подчеркнул Нилов.

Сегодня в России предусмотрены субсидии для уязвимых групп населения, в том числе для одиноких пенсионеров, многодетных семей и так далее. Право на помощь они имеют при условии, что доля их расходов на оплату коммуналки выше установленного предела – по стране это 22%, но в регионах показатели могут варьироваться, заключил парламентарий.

Напомним, с идеей освободить одиноких пенсионеров от части или полной оплаты ЖКУ в зависимости от возраста в Минстрой обратились лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель профильного думского комитета Яна Лантратова. Важность своей инициативы они подтвердили данными, исходя из которых в 2025 году россияне старше 70 лет направляют более 80% своих доходов на базовые потребности — питание, лекарства и коммунальные платежи. На продукты питания приходится около 45% расходов, на оплату ЖКУ и аренду — 17%. Депутаты призвали усилить меры поддержки пожилых граждан и обеспечить им экономическую устойчивость.

В России ранее нашли способ снизить тарифы на коммуналку.

 
