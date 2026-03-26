Врач предупредила об опасности хронического одиночества

Хроническое одиночество повышает уровень стресса, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижает иммунитет. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«По степени суммарного вреда для организма его часто сравнивают с выкуриванием пятнадцати сигарет в день или клиническим ожирением», — сказала Крашкина.

Она добавила, что одиночество также ухудшает когнитивные функции, из-за чего увеличивается риск ранней деменции.

26 марта отмечается Международный день одиночества. Всемирная организация здравоохранения выяснила, что каждый шестой житель планеты страдает от этого чувства, а около 100 человек в час умирают от причин, связанных с одиночеством. При этом у Международного дня одиночества нет негативной окраски — он лишь призывает ненадолго нырнуть в глубины собственного «Я», но не забывать о важности социальных связей.

