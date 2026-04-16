Синоптик предупредил о сильных дождях в Московском регионе в третьей декаде апреля

В середине третьей декады апреля в Московском регионе ожидаются сильные дожди, при этом период похолодания закончится на стыке второй и третьей декад — температура воздуха поднимется выше +10°C. Об этом «Москве 24» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До субботы, 18 апреля, в столице и области будет тепло, несмотря на дожди, температура составит от +13 до +18°C. В воскресенье, 19 апреля, прогнозируются дожди, ночью температура будет составлять от 0 до +5°C, днем — +8–13°C. В ночь на понедельник и вторник, 20 и 21 апреля, в области могут наступить небольшие заморозки.

«Сейчас давление в столичном регионе находится в пределах нормы. В среду оно составляет порядка 751–755 миллиметров ртутного столба, а к субботе будет понижаться и достигнет 745–747 миллиметров ртутного столба. Снова оно начнет расти в начале следующей недели», — добавили в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что в четверг в Москве ожидается дождь, пасмурная погода и до +15°C. По его словам, на погоду в столице будет влиять высотный циклон с центром в Белоруссии. Из-за этого в Москве будет облачно, также ожидается кратковременный дождь интенсивностью до 4-6 литров на метр квадратный.

Ранее москвичей предупредили о неделе дождей.