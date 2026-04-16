На Кубе идет борьба с крупными лесными пожарами

В кубинской провинции Пинар-дель-Рио полыхают два крупных лесных пожара. Об этом сообщает газета Granma.

По словам руководителя управления по борьбе с пожарами корпуса лесной охраны провинции, распространению огня способствовали продолжительная засуха, большое количество горючего материала и затрудненный доступ к очагам возгорания.

Крупнейший пожар, начавшийся в районе Ла-Ланса в муниципалитете Минас-де-Матаамбре, охватил более 540 гектаров и продолжает увеличиваться из-за устойчивого ветра с порывами до 20–25 километров в час.

В тушении огня участвуют более 200 сотрудников корпуса лесной охраны, работники лесных предприятий, а также специалисты горнодобывающей компании EMINCAR.

Второй произошел в районе Ла-Гуира в горах муниципалитета Пинар-дель-Рио. Пламя уничтожило свыше более 60 гектаров леса, преимущественно соснового. Пожар тушат около 60 человек при поддержке тяжелой техники, пытаясь локализовать огонь с помощью создания противопожарных просек и применения встречного отжига.

С начала нынешнего года в провинции Пинар-Дель-Рио произошел 41 лесной пожар, сгорело свыше 800 гектаров лесных массивов.

