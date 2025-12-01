На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели потушили все лесные пожары в Краснодарском крае

Краевой лесопожарный центр: пожар в районе Шепси ликвидирован
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Краснодарском крае потушены все лесные пожары. Об этом сообщает Telegram-канал краевого лесопожарного центра.

По информации центра, спасатели потушили лесной пожар возле населенного пункта Шепси в Туапсинском районе. Пожар начался на Георгиевском участке в Туапсинском лесничестве в воскресенье. Позже огонь распространился на 12, 5 га, его удалось локализовать.

В пресс-службе центра сообщили, что лесной пожар в районе Шепси был потушен в 09:00 часов мск.

25 ноября под Геленджиком произошел лесной пожар из-за падения фрагментов беспилотного летательного аппарата.

23 ноября в новороссийском лесничестве также тушили лесной пожар.

О возгорании в Новороссийском лесничестве стало известно в 4:33 часов мск 23 ноября Сначала огонь распространился на площади в 0,8 га, с ним боролись 49 человек и 15 единиц техники. К полудню возгорание удалось локализовать, но его площадь увеличилась до 1,2 га. Тогда в тушении пламени участвовали уже 69 человек и 20 единиц техники.

Ранее борца с лесными пожарами в Забайкалье заподозрили в поджогах.

