Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Россиянам рассказали, можно ли кормить птиц хлебом

Орнитолог Каташук: птиц нельзя подкармливать несвежим хлебом
Monika Surzin/Shutterstock/FOTODOM

Существует распространенное мнение, что птиц нельзя кормить хлебом, поскольку продукт может навредить их пищеварению. Однако на самом деле такое утверждение неоднозначно. Об этом радио Sputnik рассказала орнитолог Лидия Каташук.

По словам специалиста, для птиц опасен несвежий, плесневелый, промокший и долго хранившийся хлеб. В таких случаях жиры, содержащиеся в продукте, окисляются в воздухе.

Орнитолог отметила, что расстройство пищеварительной системы вызывает и ржаной хлеб, поскольку птицы не могут его переварить. Однако в целом опасность хлеба для пернатых сильно преувеличена, подчеркнула она.

«Путают два понятия. Свежий белый хлеб не то, чтобы вреден, он недостаточно полезен. То есть, если в рационе птицы много белого хлеба, значит, ее питание не сбалансировано, в нем много чего не хватает. Вот если к этому хлебу добавить, там, скажем, тертой моркови и мелкой рыбы, все будет уже хорошо, при том, что хлеб будет в рационе присутствовать», – объяснила эксперт.

Орнитолог также опровергла миф, что расстройство пищеварительной системы возникает у птиц из-за дрожжей. По ее словам, в хлебе эти микроорганизмы уже термически обработаны, поэтому безопасны.

Диетолог-нутрициолог София Кованова до этого рассказала, что самыми вредными для человека видами хлеба являются сдобные булки и белый хлеб, приготовленный из муки высшего сорта. По ее словам, эти продукты плохо насыщают и приводят к набору лишнего веса.

Ранее эксперт объяснила, как правильно кормить уток зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680779_rnd_7",
    "video_id": "record::eac374ab-018f-4fdc-a750-cabef57b4aae"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+