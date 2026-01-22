Россиянам рассказали, можно ли кормить птиц хлебом

Существует распространенное мнение, что птиц нельзя кормить хлебом, поскольку продукт может навредить их пищеварению. Однако на самом деле такое утверждение неоднозначно. Об этом радио Sputnik рассказала орнитолог Лидия Каташук.

По словам специалиста, для птиц опасен несвежий, плесневелый, промокший и долго хранившийся хлеб. В таких случаях жиры, содержащиеся в продукте, окисляются в воздухе.

Орнитолог отметила, что расстройство пищеварительной системы вызывает и ржаной хлеб, поскольку птицы не могут его переварить. Однако в целом опасность хлеба для пернатых сильно преувеличена, подчеркнула она.

«Путают два понятия. Свежий белый хлеб не то, чтобы вреден, он недостаточно полезен. То есть, если в рационе птицы много белого хлеба, значит, ее питание не сбалансировано, в нем много чего не хватает. Вот если к этому хлебу добавить, там, скажем, тертой моркови и мелкой рыбы, все будет уже хорошо, при том, что хлеб будет в рационе присутствовать», – объяснила эксперт.

Орнитолог также опровергла миф, что расстройство пищеварительной системы возникает у птиц из-за дрожжей. По ее словам, в хлебе эти микроорганизмы уже термически обработаны, поэтому безопасны.

Диетолог-нутрициолог София Кованова до этого рассказала, что самыми вредными для человека видами хлеба являются сдобные булки и белый хлеб, приготовленный из муки высшего сорта. По ее словам, эти продукты плохо насыщают и приводят к набору лишнего веса.

