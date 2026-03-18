Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-сенатору Арашукову по делу о взятке

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке сотруднику колонии. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Приговор без изменения», — отметили в суде.

В январе этого года Оренбургский областной суд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, уже отбывающего пожизненный срок, к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. По данным следствия, через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин».

Следователи установили, что представитель Арашукова по мессенджеру Telegram отправил силовику геолокацию и фото тайника с 1 млн рублей, расположенного на участке местности около села Благословенка Оренбургской области. После чего в другой тайник были заложены еще 2 млн рублей. Эти деньги впоследствии были изъяты сотрудниками ФСБ.

Сам Арашуков вину не признал, утверждая, что стал жертвой провокации, и поэтому пытался обжаловать штраф.

Рауфа Арашукова задержали в 2019 году прямо во время заседания Совета Федерации. Позднее правоохранительные органы арестовали и его отца — Рауля Арашукова. По версии следствия, именно отец экс-сенатора организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа

Ранее осужденный за организацию убийств экс-сенатор попросил отправить его на СВО.