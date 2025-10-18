В лесах Ленобласти заметили съедобных «лосей»

В лесах Ленобласти появились ежовики чешуйчатые, известные в народе как «грибы-лоси». Их фото из Всеволожского района опубликовал в Telegram-канале биолог Павел Глазков.

Он объяснил, что своим «народным» названием гриб обязан тому, что его любят есть лоси.

«Сверху шляпка этого гриба, словно черепицей, покрыта чешуйками. А нижняя часть шляпки — не пластинчатая, и не трубчатая, а в виде иголочек — за что гриб и получил свое название: ежовик», — рассказал специалист.

Он добавил, что у этого гриба нет ядовитых двойников. Его можно варить, жарить, мариновать и сушить.

«Любопытно, я нашел много этих самых «лосей» как раз около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых. Подрался — и тут же подкрепился!» — заключил биолог.

На этой неделе в Московском регионе начался сезон зимних грибов. В лесах уже появились фламмулины (зимние опята). Сезон грибов подойдет к концу, когда сильно похолодает или все высохнет.

