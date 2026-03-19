Мать отдала трехлетнюю дочь наркоторговцам за дозу запрещенных веществ

В Бразилии мать обменяла трехлетнюю дочь на наркотики, над девочкой надругались

Жительница Бразилии оставила трехлетнюю дочь в месте торговли наркотиками, чтобы получить запрещенные вещества. Об этом сообщает Metropoles.

Инцидент произошел в штате Сан-Паулу. Местные жители заметили, как женщина пришла с девочкой к продавцам веществ и оставила ее там.

Ребенка спасла полиция. В момент, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они нашли трехлетнюю девочку, лежащую на кровати рядом с 60-летним мужчиной. Его арестовали.

«Спасенную девочку доставили в муниципальное отделение неотложной помощи. Врачи обнаружили у нее признаки сексуального насилия», – сообщается в публикации.

Вскоре полицейские задержали и саму мать. Родительница попыталась скрыться, но ее все равно нашли и доставили в участок. Там она призналась, что «обменяла» дочь на наркотики.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о торговле наркотиками, изнасиловании и оставлении ребенка.



