Россиянин избил сожительницу, которая не давала ему пить

В Кузбассе мужчина избил сожительницу из-за спора о пьянстве
В Прокопьевске сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении сожительницы, которая отказалась продолжать застолье. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

Инцидент произошел днем в многоэтажке на улице Советов, пара распивала алкоголь. Когда женщина попыталась остановить застолье, сожитель отреагировал агрессивно и несколько раз ударил ее по голове. Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Прибывший наряд Росгвардии задержал нападавшего на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее россиянин заминировал квартиру бывшей из-за неразделенной любви.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
