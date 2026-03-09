Авиакомпания ОАЭ начала восстанавливать полетную программу

Jдна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates, базирующаяся в Дубае (ОАЭ) начинает поэтапно возвращаться к обычному расписанию полетов, в том числе выполнять рейсы в Россию. Актуальная информация о выполняемых рейсах опубликована на сайте авиаперевозчика.

В настоящее время выполняются рейсы из Дубая в Москву (аэропорт Домодедово, вылет в 06:55 и 13:50) и Санкт-Петербург (вылет 13:10).

Emirates также возобновила перевозку транзитных пассажиров через Дубай.

Кроме того, отменены ограничения на перевозку только граждан ОАЭ и резидентов, действовавшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Теперь летать в Дубай рейсами авиакомпании могут все пассажиры, имеющие право на въезд в эмираты в соответствии с визовым режимом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. На этом фоне тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее авиакомпаниям предсказали убытки в 1 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке.