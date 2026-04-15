Россиянам объяснили, в каких случаях жильцы не обязаны платить за консьержа

ЖКХ-эксперт Бондарь: в некоторых случаях взимание платы за консьержа незаконно
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Услуги консьержа не всегда требуют оплаты жильцов – этот вопрос зависит от того, каким образом работник был нанят. Если решение о найме было принято с нарушениями, жильцы вправе отказаться от внесения платы, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Например, когда правление товарищества или управляющая компания вписали строчку в квитанцию просто по своему желанию, не проводя общего собрания собственников, – пояснил специалист. – Для начисления платы за подобные дополнительные услуги требуется обязательное проведение голосования или включение услуги консьержа в момент заключения договора с управляющей организацией».

При отсутствии протокола собрания жильцов и заключенного договора об оказании услуги начисление платы считается неправомерным, подчеркнул Бондарь. Жильцам, которые столкнулись со спорными ситуациями, он посоветовал обратиться в УК и потребовать убрать из платежки графу с оплатой услуги, объяснив это отсутствием протокола голосования.

Если же УК не идет навстречу, то можно обратиться в Госжилинспекцию, которая проверит правомерность начисления платы за услугу. Обычно, по словам эксперта, такие проверки доказывают незаконность взимания платы, в результате чего из квитанций исключают соответствующую графу.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил разъяснять содержание уведомления об увеличении платы за коммунальные услуги. По его мнению, в таких уведомлениях должен указываться полный и понятный перечень информации, размер платы до и после изменений, а также должна быть описана разница по каждому виду услуги, и представлены основания для повышения платы.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!