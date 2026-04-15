В Госдуме россиянам напомнили о правилах передачи показаний счетчиков воды

Депутат Якубовский: показания счетчиков воды передают до 25 числа каждого месяца
По федеральным требованиям россиянам следует передавать показания счетчиков воды до 25 числа каждого месяца. При расчете оплаты учитываются данные, которые зафиксировали получение услуги до этой даты за расчетный период, объяснил RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Гражданам важно понимать, что конкретный порядок передачи показаний — через личный кабинет, приложение, расчетный центр, управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию — обычно дополнительно указывается в квитанции или договоре», — отметил депутат.

По его мнению, наиболее безопасный вариант – это привычка ориентироваться на общее требование сдачи показаний до 25 числа, однако важно отслеживать информацию от конкретного исполнителя, предоставляющего услуги.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил разъяснять содержание уведомления об увеличении платы за коммунальные услуги. По его мнению, в таких уведомлениях должен указываться полный и понятный перечень информации, размер платы до и после изменений, а также должна быть описана разница по каждому виду услуги, и представлены основания для повышения платы.

В Госдуме ранее предложили ликвидировать дискриминацию при оплате коммуналки.

 
