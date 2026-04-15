Сотрудники ФСБ топором и кувалдой вскрыли офис похитителей 1 трлн рублей у государства

ФСБ показала на видео, как топором и кувалдой вскрывают офис мошенников в Москве

ФСБ России показали, как при помощи кувалды и топора вскрыли офис мошенников в Москве. Кадры опубликовало РИА Новости.

На записи можно увидеть, как один из стражей порядка держит топор, а второй бьет по нему кувалдой. За кадром слышна просьба «Попробуй с минимальным ущербом». Удары продолжались до тех пор, пока топор достаточно глубоко не вошел в дверь. После чего оперативники смогли ее взломать.

В офисе злоумышленников оказалось несколько комнат, где стоят рабочие столы, компьютеры, принтеры. В центральном помещении разместился огромный аквариум. На стенах висят календари и картины. На кадрах также показали папки с документацией мошенников и несколько пачек денег с пятитысячными купюрами. Кроме того, в офисе нашли несколько картонных коробок с печатями разного формата.

Утром 15 апреля в Москве задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая организовала площадку «бумажного НДС», помогающую уклоняться от налогов. ОПГ создала более четырех тысяч фиктивных юридических лиц и продала фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний. Ущерб государственному бюджету составил свыше 1 трлн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств.

