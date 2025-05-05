ФСБ показала видео задержания организаторов мошеннических кол-центров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео задержания членов преступного сообщества, обеспечивавших работу мошеннических кол-центров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что силовики задержали в Москве, Московской и Владимирской областях 10 граждан России. Все они обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых мошенники массово обзванивали жителей страны, рассылали смс-сообщения о якобы террористической угрозе.

По данным ведомства, такие сим-боксы могут использоваться спецслужбами Украины для организации терактов в России. Скрывающийся в Объединенных Арабских Эмиратах организатор преступного сообщества, российский гражданин, объявлен в международный розыск.

На опубликованном ФСБ ролике можно увидеть изъятые сим-боксы, транспортируемые в том числе в курьерской сумке. Также показаны кадры задержания нескольких человек.

Один из подозреваемых рассказал, что ему предложили «хорошо заработать» посредством этих кол-центров.

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