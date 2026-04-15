Двух ярославцев приговорили к длительным срокам за госизмену

Двух жителей Ярославля приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Суд признал виновным в государственной измене за шпионаж двух жителей Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

Уточняется, что каждому из подсудимых суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Оба осужденных – Сергей Цимбал и Павел Парфентьев —Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — жители Ярославля 2001 года рождения.

Следствие установило, что в 2024 году фигуранты по собственной инициативе установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Сотрудники ФСБ задержали их в августе прошлого года.

До этого сообщалось, что житель Комсомольска-на-Амуре получил более 20 лет тюрьмы за шпионаж и подготовку теракта.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.