Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Двух ярославцев приговорили к длительным срокам за госизмену

Ярославский областной суд

Суд признал виновным в государственной измене за шпионаж двух жителей Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

Уточняется, что каждому из подсудимых суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Оба осужденных – Сергей Цимбал и Павел Парфентьев —Сергей Цимбал и Павел Парфентьев — жители Ярославля 2001 года рождения.

Следствие установило, что в 2024 году фигуранты по собственной инициативе установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Сотрудники ФСБ задержали их в августе прошлого года.

До этого сообщалось, что житель Комсомольска-на-Амуре получил более 20 лет тюрьмы за шпионаж и подготовку теракта.

Ранее было названо количество осужденных в России за госизмену и шпионаж.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!