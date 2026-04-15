Москвичам рассказали, какой день на текущей неделе станет самым холодным

В Москве и Московской области самым холодным днем текущей недели станет воскресенье. Местами даже выпадет мокрый снег. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Если в субботу еще будет +12°, то в воскресенье погода «сломается». Самой неприятной станет ночь с воскресенья на понедельник. На севере Подмосковья будет уже не просто дождь, а типичные апрельские «сюрпризы» в виде снежной крупы. Но она растает», — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, уже 22 — 23 апреля температура воздуха превысит отметку в 10°C, и так продолжится до середины третьей декады.

Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, наоборот, предрекает потепление. К концу недели, по его прогнозам, температура воздуха в Москве может подняться до +15°C.

Ранее синоптик рассказала, когда москвичам стоит ждать зеленой травы.